Bahia do Lava Rápido dispara na tribuna

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/10/2021 | 00:23



O clima de estranhamento que antes se restringia aos grupos de WhatsApp e rodas de conversa de bastidores da Câmara de Santo André foi levado à tribuna na sessão de quinta-feira pelo vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB). Em discurso duro, o tucano criticou colegas de parlamento, sem citar nomes, dizendo que era preciso que os demais vereadores abrissem os olhos, pois ali tinha “sem vergonha e pliantra”. “De que adianta querer brigar e engolir o próximo? Não adianta fazer fake news. A população conhece, seu sem vergonha”, bradou Bahia do Lava Rápido. Os recados, segundo alguns vereadores, foram endereçados a Márcio Colombo (PSDB). Não é de hoje que Bahia e Colombo se estranham, mas, até então, a guerra fria ficava submersa. Aliados de Bahia acusam o grupo de Colombo de confeccionar e espalhar montagens nas redes sociais com a foto dos parlamentares que votaram a favor da reformulação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do acréscimo do número de cadeiras.

Visita

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Diadema ontem pela manhã para visitar os trabalhadores da empresa Delga, localizada no bairro Serraria. Recentemente o cacique petista esteve na Uniforja, cooperativa que também fica na cidade. Lula esteve acompanhado do prefeito José de Filippi Júnior (PT) e alguns secretários municipais.

Proximidade

Filippi e Lula têm história de proximidade – e não é de hoje. Tanto que, dentro do PT, há corrente que defende que Filippi seja tesoureiro, ou tenha qualquer outro cargo de relevância, dentro da campanha presidencial liderada por Lula no ano que vem. O prefeito de Diadema, porém, tem evitado tocar no assunto, sempre dizendo que administrar a cidade neste momento exige dedicação integral.



Autoria

O vereador Roberto Palhinha (Avante), de São Bernardo, lembrou que teve papel fundamental na CPI da Transpetro, em especial na linha de apuração sobre aumento dos valores para construção do Viaduto Tereza Delta devido à alteração no projeto para desviar de terrenos com dutos da Petrobras. “Eu recebi a informação e pedi, em forma de requerimento, que a Secretaria dos Transportes e Vias Públicas me confirmasse. Confirmaram. Depois, pedi à PGM (Procuradoria-Geral do Município) e à Petrobras que avaliassem o caso. A Petrobras retornou dizendo que não poderia fazer nada, pois as áreas com dutos estavam lá antes da confecção do projeto”, disse o parlamentar. O assunto esteve no relatório final da CPI, que recomendou à Prefeitura que busque mecanismos judiciais de ressarcimento.



Comissão – 1

O presidente da Câmara de Mauá, Zé Carlos Nova Era (PL), designou os vereadores que vão compor a comissão de avaliação para implementação do conselho de ética no Legislativo. Farão parte do bloco, além do próprio Nova Era, os vereadores Admir Jacomussi (Patriota, decano na casa), Alessandro Martins (PDT), Junior Getúlio (PT) e Ricardinho da Enfermagem (PSB).



Comissão – 2

Nova Era também publicou a formação da CPI da Enel, aprovada pelo plenário na sessão de terça-feira. Autor da proposta, o vereador Sargento Simões (Podemos) estará no grupo e deve presidir os trabalhos, conforme a tradição interna. Márcio Araújo (PSD) e o próprio Nova Era compõem o time.



Política em brasa

A política de Rio Grande da Serra, depois de toda ebulição do mês passado, está mais tranquila. Tanto que, na quarta-feira, o governo de Claudinho da Geladeira (PSDB) conseguiu ver a Câmara aprovar projetos de sua autoria. Mas um conhecido observador da política local disse que a situação é de controle de chamas, não da brasa, que ainda está acesa. Qualquer assopro mais forte e o fogo volta.