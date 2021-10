7 perfis para seguir e aprender inglês no Instagram

Da Redação, com assessoria

Hoje, está acessível conhecer e entender um pouco mais sobre determinado idioma via redes sociais. Aprender inglês no Instagram, por exemplo, é indicado para quem deseja se destacar no mercado de trabalho ou para realizar viagens internacionais. Abaixo, confira dicas de sete perfis para você seguir, se inspirar e se divertir na hora do ensino.

Perfil com posts, vídeos e promoções sobre as aulas de inglês. Com mais de 700 publicações e mais de 4 mil seguidores, é indicado para quem quer ampliar seu vocabulário para carreira e para o dia a dia.

Esta conta do Instagram dá dicas para quem precisa fazer uma entrevista em inglês. Com mais de 70 posts e mais de 5 mil seguidores, aprenda como agir e falar durante a avaliação profissional.

Com 34 publicações e mais de 200 seguidores, este perfil é recomendado para quem quer aprender inglês no Instagram e dar um “up” na carreira. Conta costuma dar dicas e explicações de conjunções.

Perfil do Instagram que ensina inglês por meio de músicas internacionais. Aqui, conteúdo é variado, utilizando posts, enquetes, frases e mais. Contabiliza mais de 1 mil publicações e 11 mil seguidores.

Aprender inglês no Instagram memorizando letras de músicas. Este perfil reúne uma série de vídeos de danças à la TikTok feito com canções internacionais. Tem mais de 1 mil publicações e mais de 1 milhão de seguidores.

Perfil com posts que explica as expressões de pratos típicos ingleses. Com mais de 300 publicações e 1,9 seguidores, é indicado para quem precisa expandir seu vocabulário informal.

A última dica para quem quer aprender inglês no Instagram é o perfil da Disney. Com mais de 6 mil publicações e mais de 31 milhões de seguidores, ensina o idioma por meio de desenhos, filmes e canções.