Obituário - 03 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/10/2021 | 00:06



SANTO ANDRÉ

Linda Casolatto Rios, 92. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Silva, 91. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Bernardino Senna, 91. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Maria Lopes Guirra Rodrigues, 90. Natural de Saúde (Bahia). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, São Paulo, Capital.

Elli Christmann, 88. Natural da Polônia. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bernarda Gutierrez Pretel, 83. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mario Fernandes, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luzia Cardoso Emídio, 74. Natural de Guatapará (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Bento Ferreira da Silva Filho, 72. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Meire Brandina Cirino, 66. Natural de Primeiro de Maio (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José João da Silva, 62. Natural de Cupira (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pedreiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Silvestre de Macedo, 58. Natural de Varzelândia (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Autônomo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Monteiro dos Santos, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Empresário. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Soares da Silva, 22. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Pedreiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Angelina Antonia Ribano, 99. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Romana de Almeida, 99. Natural de Poranga (Ceará). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Natalina das Neves, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Maria Luiza Cristiano Viana de Lima, 85. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Nova Santa Luzia, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Maria Dolorosa Amaral Mendes, 83. Natural de Portugal. Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Phoenix.

Hilda Alves Ramos, 81. Natural de Silverânia (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Antonio Favaretti, 81. Natural de São Tomás de Aquino (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Joana Tavares Rodrigues, 79. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Maria da Penha Silva, 56. Natural de Taparuba (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Nobuko Oikawa, 101. Natural do Japão. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Manoel Roseno da Silva, 82. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Oliveira de Sousa, 80. Natural de Brejo Santo (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de São José de Piranhas (Paraíba).

Valdivina Maria de Jesus da Silva, 67. Residia no Parque Primavera. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Eduardo Pereira da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Santo André. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Erivaldo dos Santos, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.



M A U Á

Gerci Della Betta Izidoro, 82. Natural de Mauá. Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Pensionista. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Isabel Alves de Oliveira, 80. Natural de Piantã (Bahia). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Maria Irene Alves Fernandes, 64. Natural de Mauá. Residia na Vila Real, bairro Palmeiras, em Suzano (São Paulo). Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista (Rafo), em Suzano.



RIO GRANDE DA SERRA

José Aparecido de Aragão, 60. Natural de Paranacity (Paraná). Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 29, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.