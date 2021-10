Obituário - 02 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/10/2021 | 00:03



SANTO ANDRÉ

Zenith Crepaldi Rosa da Gama, 88. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benigno Duran Murillo, 85. Natural da Bolívia. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.

Maria José Romera Gonzales, 81. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Varini, 77. Natural de Ribeirão dos Índios (São Paulo). Residia no Jardim Itapoã, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Aparecida Rodrigues Alves, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deumina Vinagreiro Vilicev, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Marília Soares Rocca, 74. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Batista Ziantoni, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Max Werner Carraro, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Engenheiro. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Achiles Aurélio Fabiano, 53. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Elvis de Souza, 38. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Feirante. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Joana Rosa da Trindade, 103. Natural de Poções (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério do Baeta.

Euglodisia Francisca de Novais, 96. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Dolores Campanelli Racki, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 28. Campo das Divisas, em Jacareí (São Paulo).

Alcina Pereira, 90. Natural de Tamandaré (Paraná). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Onofra Prado de Souza, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

João Alves Machado, 78. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Memorial Planalto.

Expedito Nunes Ribeiro, 76. Natural de Taporanga (Paraíba). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Rosa Maria dos Santos Olimpio, 75. Natural de Lages (Santa Catarina). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Yoshio Paulo Futema, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 28, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Elias Pereira da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Len Ipi Ono, 66. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia em Osasco (São Paulo). Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Alta Campos, em Jandira (São Paulo).

Maria Aparecida Aureliano da Silva, 65. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Rubens Kioshi Mory, 65. Natural de Salesópolis (São Paulo). Residia no Centro de Mogi das Cruzes (São Paulo). Dia 28, em São Bernardo. Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes.

Luciano Eduardo de Oliveira, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 28. Memorial Phoenix.

Igor Alã Faria Amadeu, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Francisco Bernardo de Oliveira, 89. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Memorial Planalto.

Henriqueta Glória Rosetti Riva, 82. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Joaquim Francisco da Silva, 81. Natura de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.



Maria Rodrigues Pereira, 67. Natural de Ituberá (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Vale da Paz.

Natalina Antonio Macedo, 61. Natural de Oswaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Claudio Pereira Alves, 36. Natural de Janauba (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Maria da Conceição do Nascimento, 88. Natural de Utinga (Bahia). Residia no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Francisca Rosinete de França Bezerra, 84. Natural de Aurora (Ceará). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.