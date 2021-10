Carol Celico desmente atual esposa de Kaká e nega tentativa de reconciliação com ex-jogador

01/10/2021 | 09:10



Carol Celico, influenciadora digital e ex-esposa do jogador Kaká, desmentiu declaração da atual esposa dele, Carol Dias, que afirmou que Celico teria tentado se reconciliar com o pai de seus filhos pouco antes dele subir ao altar com ela.

Em nota enviada à coluna de Léo Dias através de sua assessoria, Carol Celico explicou:

Alguns meses antes do casamento do Kaká, em 2019, uma notícia falsa sobre uma possível tentativa de reconciliação surgiu. Porém, as informações foram prontamente desmentidas por ambos, Caroline e Kaká.

Celico ainda reforçou que ela e o ex-marido se respeitam muito pelo bem dos dois filhos, e ainda afirmou que sempre que ela aparece publicamente, notícias falsas são plantadas sobre ela.

Infelizmente já sabemos que sempre que a Caroline Celico divulga ou torna pública uma conquista, um momento muito especial e admirável, uma terceira parte sente a necessidade de plantar uma notícia falsa e inventar informações. Ambos têm uma excelente relação e muito respeito pelos 14 anos de muitas conquistas quando estiveram juntos e pela linda família que constituíram, com dois filhos maravilhosos. Lamentamos mais uma vez a situação e continuamos torcendo para que a maturidade traga realmente mais segurança e clareza para quem as necessitam.

Como você viu no ESTRELANDO, Kaká até usou as redes sociais à época para desmentir a tentativa de reconciliação.

Carol Dias, no entanto, apontou recentemente que Carol Celico foi quem tentou a reaproximação .A declaração da atual esposa de Kaká veio à tona poucos dias após Carol Celico subir ao altar com Eduardo Scarpa. Ela, aliás, explicou a decisão de não convidar o ex e sua esposa para o casamento, enquanto Carol Dias já revelou que Celico pediu que ela não postasse mais fotos de seus filhos. O ex-jogador, por sua vez, não comentou publicamente a tensão entre as duas.