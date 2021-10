Bolsas da Ásia fecham em baixa, seguindo NY, em meio a feriados na China e em HK

01/10/2021 | 07:09



As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, dia 1º, seguindo o tom negativo de ontem em Wall Street. Na China e em Hong Kong (HK), os mercados não operaram devido a feriados.

O índice japonês Nikkei liderou as perdas na Ásia, com queda de 2,31% em Tóquio, a 28.771,07 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 1,62% em Seul, a 3.019,18 pontos, e o Taiex recuou 2,15% em Taiwan, a 16.570,89 pontos.

Na China continental, as bolsas estão fechadas por causa do feriado da Semana Dourada, que começou hoje e se estende até 7 de outubro. Em Hong Kong, também não houve negócios nesta sexta em razão de um feriado.

O mau humor na Ásia veio após as bolsas de Nova York encerrarem o pregão de quinta-feira com perdas generalizadas. O S&P 500, particularmente, terminou setembro com queda de quase 4,8%, registrando sua primeira perda mensal desde janeiro e a maior desde março de 2020.

Nos últimos dias, os mercados financeiros globais ficaram pressionados à medida que os juros dos Treasuries voltaram a subir com a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) comece a retirar estímulos monetários antes do fim do ano.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, com queda de 2% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.185,50 pontos, influenciada principalmente pelo setor financeiro (-2,8%). (Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press).