Ramalhão admite dificuldade para encontrar executivo

Dérek Bittencourt



01/10/2021 | 00:01



O Santo André segue em busca de um executivo de futebol para dar sequência ao planejamento da temporada 2022, na qual disputará o Campeonato Paulista da Série A-1 e o Brasileiro da Série D. O cargo está vago desde julho, quando ocorreu a saída de Edgard Montemor Filho, que desempenhou a função nas últimas duas temporadas, mas pediu para se desligar do Ramalhão para aceitar proposta mais vantajosa (tempo de contrato) da Ferroviária, de Araraquara.

Os dirigentes andreenses buscam profissional até mesmo fora do País e têm pressa para definir a contratação, até pela urgência em definir tanto as utilizações de atletas que têm contrato válido quanto determinar as contratações dos jogadores.

“Negociações em andamento. Os bons executivos estão empregados, com campeonatos ainda em andamento”, declarou o presidente Sidney Riquetto, sem entrar em detalhes sobre as conversas.

TREINADOR

Há algumas semanas o presidente ramalhino confirmou que o foco principal da diretoria era contratar o executivo para, a partir daí, definir o novo técnico. Porém, os cartolas ramalhinos já se mexem e o alvo principal é Thiago Carpini, 37 anos, ex-Inter de Limeira. O próprio treinador confirmou que negocia com o clube, este que, por sua vez, havia negado conversas com o treinador.

“Houve um contato com o Santo André nesta semana e me foi apresentada uma boa proposta, mas não tem nada decidido. Tenho compromissos na Europa (visitará alguns clubes, entre eles o Barcelona) e vamos conversar novamente em outubro”, disse recentemente Carpini ao portal Futebol Interior.