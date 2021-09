Avante costura alianças por candidatura de Alckmin em SP

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/09/2021 | 00:48



O diretório paulista do Avante tem liderado articulações por alianças à candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin (atual PSDB, de malas prontas para o PSD) ao governo do Estado nas eleições do ano que vem.



Líder do partido em São Paulo, o deputado estadual Campos Machado, aliado histórico de Alckmin, cedeu seu escritório político para transformá-lo em QG da pré-campanha do ex-governador.



“Há mais de um ano estamos trabalhando para construir uma via vitoriosa, que, ao longo do tempo, já mostrou sua competência, com quatro mandatos de Geraldo Alckmin, em um governo conduzido com muita serenidade e, acima de tudo, responsabilidade. Tudo isso tem que se pesar na balança e, por isso, estou empenhado em uma chapa para reconstruir São Paulo com o que há de mais seguro, com Alckmin e (o ex-vice-governador) Márcio França no governo”, frisou Campos. Desde que ingressou no partido, o parlamentar reformulou o diretório da legenda na Capital e criou 60 diretórios nos mais diversos bairros. Além disso, criou 18 departamentos temáticos, que contemplam politicamente inúmeros setores sociais.



Em entrevista recente ao Diário, Márcio França cravou que estará com Alckmin nas urnas no ano que vem, mas evitou anunciar qual posição da chapa deverá ocupar. Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada revelou que Alckmin lidera a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, com 26% das intenções de voto. Na sequência aparece o ex-prefeito da Capital Fernando Haddad (PT), com 17%. Márcio França (PSB) marca 15%; Guilherme Boulos (Psol), 11%.