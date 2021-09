Saiba como mudar o ícone do Telegram no iPhone

Bianca Bellucci

28/09/2021 | 09:18



Entre as várias personalizações disponíveis de forma nativa no mensageiro, uma delas é a possibilidade de mudar o ícone do Telegram – pelo menos para quem tem iPhone. O programa para o telefone da maçã oferece oito opções, podendo habilitar a favorita em poucos cliques. Veja como no tutorial abaixo. É importante ressaltar que este recurso não está disponível para aparelhos Android e nem há previsão de chegada.

Abra o Telegram. Mude para a aba “Configurações” e clique em “Aparência”. Em “Ícone do App”, aparecerá uma série de opções. Selecione aquela que desejar. Pronto! O Telegram avisará que o novo ícone foi ativado e já pode ser visualizado na tela de aplicativos.

