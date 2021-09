Estrela do filme Nomadland morre de câncer aos 64 anos de idade

28/09/2021 | 09:11



Melissa Yandell Smith, que interpretou a irmã da protagonista Fern - personagem de Frances McDormand - em Nomadland, morreu aos 64 anos de idade. A informação foi divulgada no dia 27 de setembro pelo Conservatório Americano de Teatro de São Francisco, do qual ela foi diretora durante 25 anos.

É com grande tristeza que compartilhamos que Melissa Smith, diretora de longa data do Conservatório, faleceu em 7 de setembro de 2021. O impacto de Melissa na A.C.T. e no teatro americano é imenso. Muitos foram tocados por seu talento, generosidade, intelecto, graça e maravilhoso senso de humor. Ela fará muita falta.

Já de acordo com o The New York Times, a atriz teria morrido em casa após enfrentar um câncer:

Ela faleceu tranquilamente em sua casa em São Francisco, cercada por seu marido, filho, irmão e amigos. A causa foi o câncer. Ela tinha uma força considerável em qualquer sala com seus intensos olhos azuis, e nenhuma relutância em bater cabeças, tantos estavam incrédulos que a morte pudesse tê-la levado tão cedo.

As informações também apontam que Melissa já estava doente quando gravou Nomadland, filme vencedor do Oscar. Ela deixa o marido e o filho, bem como vários membros da família, incluindo sua mãe, seu irmão e irmã.

Morre Jean Hale, atriz da série Batman

Jean Hale, atriz conhecida por atuar na série de televisão de Batman dos anos 60, morreu aos 82 anos de idade. De acordo com o The Hollywood Reporter, a família confirmou a informação no dia 27 de setembro, mas a morte ocorreu em 3 de agosto, por causas naturais.

Na série de Batman, ela interpretou a cúmplice do vilão Chapeleiro Maluco, na época vivido por David Wayne. Ela também ficou conhecida por trabalhar como modelo e atuar em outras séries dos anos 60, como Tarzan, Hawaii Five-O e The Alfred Hitchcock Hour, além dos longas Violent Midnight, Flint: Perigo Supremo e O Massacre de Chicago.

Ela se casou com o vencedor do Emmy Dabney Coleman e, ao lado dele, fundou uma produtora audiovisual, trabalhando também como empresária e escritora. Na época de sua morte, Jean estava escrevendo um roteiro que contava a história verídica de uma mulher que se passou por ela na década de 60 e passou a aplicar golpes nos estados do Texas e de Oklahoma, casando-se com homens para roubar o dinheiro deles.

Ela deixa os três filhos, Kelly, Randy e Quincy.