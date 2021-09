Este publicitário enfrentou a latinha. E o rádio ficou mais forte

Ademir Medici

"Viagem ao passado, escala no presente, partida para o futuro". Este é o esquema do programa "Tarde de Domingo", das 16h às 17h, no ar desde 6 de junho de 2021 pela ABC 1570. E lá vai José Carlos Pereira, vozeirão, tocando músicas nostálgicas, seleção musical da esposa Marilza Cunha Pereira, contando causos, fazendo memória, conversando ao vivo com o ouvinte. Neste domingo vai falar sobre os símbolos nacionais.

"Jamais na minha vida pensei que iria enfrentar a latinha (microfone), nem imaginava a repercussão que vem do outro lado, da casa das pessoas", conta Pereira, visitando sua velha casa, o Diário do Grande ABC, onde começou carreira como contato de publicidade, criando com mais três amigos uma agência de publicidade que se transformou em top, numa jornada de 29 anos - de 1974 a 2003.

O PUBLICITÁRIO

Por orientação do próprio Diário, o jovem contato de publicidade juntou-se a Renato Polesi, Joel Martins da Silva e José Ianelli Junior abrindo a agência Grande ABC Associados, depois transformada em Grande ABC Comunicações.

Foi o período de ouro da publicidade. Do escritório modesto na Avenida Dom Pedro II, a agência mudou para uma grande área da Rua Conselheiro Justino, no bairro Campestre, em Santo André, captando e vinculando anúncios publicitários em todas as áreas, da venda de veículos a empregos para o parque industrial de um Grande ABC que fervia e fazia história.

O cliente principal era o Diário do Grande ABC, mas o mercado diversificou-se e a Grande ABC Comunicações foi a primeira agência genuinamente da região a vincular um anúncio de um quarto de página no disputadíssimo Estadão dos anos 1970 - um anúncio da Termomecânica, do poderoso Salvador Arena.

A agência cresceu com o Diário. O jovem contato de publicidade respondia diretamente ao diretor de Publicidade, Maury de Campos Dotto. "O Maury era de uma bondade extrema, de uma c<CS10.5><CW0>omunicação única. Não falava só com a razão, falava com emoção".

Com tal motivação, José Carlos Pereira foi um dos fundadores da Aempro (Associação das Empresas de Propaganda do Grande ABC) e seu primeiro presidente - Antonio Dalto, também ex-Diário, o sucedeu no posto.

A partir dos anos 2000, o mercado publicitário clássico entrou em processo de decadência, "certamente em função da tecnologia que chegou e das novas mídias". E Pereira enveredou por outros caminhos.

PINGUE-PONGUE

Nascimento: Avenida da Saudade, Vila Assunção, Santo André, próximo ao Cemitério da Saudade, 15 de janeiro de 1950.

Filiação: Eleodoro Pereira, natural de Sertãozinho, e Alcina Sofiati Pereira, prima do famoso CVC - Carlos Vicente Cerchiari

Esposa: Marilza Cunha Pereira, natural de Pontal.

Filhas: Tatiana e Thaita.

Netos: Nicolas, Stela, Vitor e Iaiá.

Santo André: Sua terra querida: "antes tinha indústria e pouco comércio; hoje tem comércio forte e as indústrias se foram".

Gosto pessoal: dançar e frequentar academia.

Tristeza: ver edifícios como a antiga sede da CTBC - Companhia Telefônica da Borda do Campo - na Avenida Portugal, marco da arquitetura, completamente abandonada.

Alegria: observar que a cidade vai aos poucos ganhando um aspecto melhor: "Espero que continue assim".

Duo Guarujá

O programa "Memórias Musicais", pela Rádio Emissora ABC, focalizará hoje o Duo Guarujá, que na década de 1950 imortalizou uma canção romântica que diz: "Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora", composição de Paulo Borges.

A intérprete Nilce Ribeiro formou dupla com o marido, Armando Castro. Já viúva, ela reviveu o Duo Guarujá com o cantor Flecha Navarro. Nilce registra a trajetória do Duo Guarujá no livro "Programa de Auditório", lançado em 2000. Cercada por seus discos e troféus, entre os quais o cobiçado "Roquete Pinto", Nilce Ribeiro foi entrevistada em sua casa, na Vila Helena, em Santo André.

Outra homenagem de hoje do programa "Memórias Musicais" será prestada ao "Cantor das Multidões", Orlando Silva.

Diário há meio século

Domingo, 26 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1649

MANCHETE – Tragédia na Via Anchieta: colisão, incêndio e morte.

A forte neblina que desceu sobre a via na tarde de ontem (25-9-1971) provocou cerca de 80 acidentes, incêndio de quatro carretas e a morte de seis pessoas.

EDUCAÇÃO – Dezoito mil pessoas participaram ontem (25-9-1971), no Grande ABC, dos primeiros exames de Madureza para ingresso nos primeiro e segundo ciclos.

COMÉRCIO – Evaristo Vieira Estrela reeleito presidente do Sindicato dos Comerciários de Santo André.

Em 26 de setembro de...

1901 – Grassa em São Caetano a catapora, enfermidade com caráter epidêmico. Entre as vítimas. Mario Santos Cardoso, filho do professor José Roberto dos Santos Cardoso, ali residente.

1921 – Viena, 20. Segundo os jornais, está iminente a proclamação da independência da Húngria ocidental, sob a forma republicana.

1929 – Fundado o EC Vila Pires, em Santo André.

1956 – Santo André aguardava o envio de mensagem à Assembleia Legislativa, pelo governador Jânio Quadros, de mensagem criando o grupo escolar de Utinga. A solicitação partiu do vereador Bruno Daniel.

1976 – Comissão Organizadora da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo, pede ao prefeito Geraldo Faria Rodrigues a oficialização da festa.

Formam a comissão: presidente, Atílio Zoboli; pároco, Adelino de Carli; membros: Armando Sundfeld e Bruno Ronchetti.

Realizada desde o início do século 19, quando a paróquia foi erigida, sua festa maior seria, enfim, oficializada, há 45 anos.

Hoje

- Dia Interamericano das Relações Públicas. Lembra a fundação da Federação Interamericana de Relações Públicas (Fiarp), em 26 de setembro de 1960, na cidade do México.

- Dia Nacional do Surdo

