Simone fala sobre divórcio de Simaria e relembra período em que a irmã ficou doente

25/09/2021 | 12:11



Simone certamente emocionou seus fãs ao participar do É De Casa na manhã deste sábado, dia 25. A cantora, dupla de Simaria, marcou presença no quadro Promessas e falou sobre o período difícil que passou quando a irmã ficou doente, em 2018, além de comentar sobre o divórcio de Simaria e sobre a infância difícil das duas.

Em abril de 2018, Simaria recebeu o diagnóstico de tuberculose ganglionar. Isso, somado a uma inflamação no estômago, acabou fazendo com que ela se afastasse dos palcos no segundo semestre do mesmo ano, de modo que Simone seguiu com a agenda de apresentações sozinhas - período que descreve como um dos mais difíceis de sua carreira:

- Achei que meu psicológico ia faltar, minha cabeça ia parar. Eu continuei a fazer o meu trabalho sem ela, mas todas as vezes que eu olhava e não via ela, destruía meu coração. Eu perguntava para Deus: Quando ela volta para mim, para perto de mim?

Diante disso, a cantora decidiu dar uma pausa no cronograma, o que relatou ter sido melhor para sua saúde mental. Assim, ela aguardou pela recuperação da irmã em cara, orando por sua saúde.

- Depois de seis, oito meses, Deus trouxe ela de volta pra perto de mim e o maior presente é cantar com a minha irmã. Eu creio que vim nessa terra com a missão de cuidar dela, amar, proteger. Ela é muito importante na minha vida.

Simone também comentou sobre o recente anúncio de que Simaria e Vicente Escrig haviam decidido se divorciar. De acordo com ela, a irmã está lidando bem com a situação - que acabou aproximando ainda mais as duas e também seus filhos:

- Graças a Deus ela está muito feliz e nós estamos cada vez mais unidos. Nossos filhos se amam muito, a gente se ama muito. E ela está muito feliz.

Outro assunto abordado pela cantora foi a infância difícil das duas irmãs. Ela relembra a dificuldade da família em conseguir dinheiro para se manter, situação que só piorou com a morte do pai:

- Foi uma fase muito dolorosa da nossa vida. Eu perdi meu pai, meu pai foi enterrado como indigente porque a gente não tinha dinheiro para fazer o velório. Os amigos que compraram o caixão do meu pai. Ele faleceu de um infarto e foi muito sofrido aquele tempo ali. Era como se tudo ficasse cinza e eu, muito pequenininha, perguntava para Deus por que eu estava passando por aquilo, como ia ser, o que eu ia comer no dia seguinte.A gente morava em barraco de tábua.E Deus, no tempo dele, mudou a minha história, ele me prometeu, disse pra mim um belo dia que tudo ia mudar e que eu confiasse.

Simaria mostra megahair

E, por falar em Simaria, na última sexta-feira, dia 24, ela encantou os seguidores ao publicar um vídeo em seu Instagram mostrando seu cabelo antes e depois de aplicar o megahair! Na legenda, ela escreveu:

Sextou com aquela transformação poderosa!

Anteriormente, a cantora já havia publicado um registro que mostrava o passo a passo para a aplicação e a remoção das extensões capilares.