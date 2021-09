Patrícia Poeta celebra retorno ao É de Casa após cirurgia de emergência: - Aliviada e feliz de estar viva

25/09/2021 | 10:11



Ufa, passado o susto, é hora de celebrar! Após ficar três semanas longe por conta de uma cirurgia de emergência, neste sábado, dia 25, Patrícia Poeta se emocionou com o retorno ao É de Casa, da TV Globo.

A apresentadora, que precisou operar as amígdalas, revelou que está aliviada por estar viva.

- Patrícia, minha amiga! Você se livrou de uma, né? Está aliviada, está feliz de estar viva, né, minha filha? Se antes você valorizava as pequenas coisas da vida, hoje então... O que dizer de hoje? Acordar com saúde, vir aqui trabalhar, fazer o que você ama é mais do que um bom dia. É motivo para celebrar!, disse a jornalista diante de um espelho.

- Estou muito feliz de estar aqui de volta, de poder conversar com você, me comunicar com você, de poder falar, fiquei quase um mês sem poder falar praticamente, aliás, se eu falar demais, vocês me dão um toque, completou.