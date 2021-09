Amigo diz que Rita Lee reage bem ao tratamento contra câncer: - Está lúcida e trabalhando

24/09/2021 | 11:11



Aos 73 anos de idade, Rita Lee está em tratamento contra um câncer de pulmão, descoberto em maio de 2021. De acordo com informações do jornal Extra, o cenógrafo Chico Spinosa, amigo da cantora, revelou que ela está reagindo bem ao tratamento:

- Rita está lúcida e trabalhando. Ela está em tratamento e reagindo bem.

Ainda segundo o jornal, a artista participou ativamente dos bastidores da exposição com seu acervo, que está disponível no Museu de Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Em seu sítio, Rita gravou os textos que explicam a mostra.

- Com esse convite para a cenografia e o restauro dos figurinos para a exposição, tenho certeza de que Rita sempre foi o melhor do pop e o melhor de mim. Revendo toda a sua obra, me coloco de quatro a essa poetisa. A quem respeito muito. Nesse encontro, aos meus 70 anos, ela me dá energia e me faz mais criativo, diz Chico, responsável pela cenografia da exposição.

Sobre a mostra, a cantora revelou:

- Sou dessas acumuladoras que não jogam fora nem papel de embrulho e barbante. Vou adorar abrir meu baú e dividir as histórias que as traquitanas contam com quem for visitar.

Além disso, Rita lançou uma nova canção em parceria com o marido, Roberto de Carvalho. A música chama-se Change, e foi anunciada pela cantora em uma publicação feita no Instagram na última quinta-feira, dia 23:

Vem aí, Change!

Recentemente, o marido da cantora compartilhou uma foto dela no Instagram, uma rara aparição desde o anúncio de que ela estava com câncer. Rita aparece de touca, óculos e máscara.