Britney Spears relembra momentos com Mick Jagger e Justin Timberlake no VMA 2001

24/09/2021 | 10:10



Recordar é viver! Desde que Britney Spears voltou para as redes sociais, a cantora anda bastante nostálgica e, desta vez, não foi diferente. Na última quinta-feira, dia 23, a Princesa do Pop abriu o baú de memórias e compartilhou alguns cliques ao lado do cantor Mick Jagger, da banda The Rolling Stones, no VMA 2001, e disse:

Nossa, essa sou eu antes da minha performance no VMA com Mick Jagger há 20 anos. E esse é o meu vestidos favoritos de todos que já usei. Um simples vestido de renda preta.

Britney ainda comentou sobre o ataque de nervos que teve naquele dia, antes de entrar na jaula com o tigre para a icônica apresentação de Slave 4 U, e como Justin Timberlake a ajudou. Quem aí também ficou tenso quando ela apareceu com a cobra sobre os ombros?

Antes de sair naquela noite, eu estava me sentindo meio fora do corpo de tanto nervosismo. Quer dizer, eu estava em uma gaiola com um tigre vivo, jamais esquecerei o momento de entrar nela! Justin [Timberlake] percebeu que eu mal conseguia falar, então ele segurou minha mão e fez uma palestra de cinco minutos, que obviamente adiantou, relembrou.