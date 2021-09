Dia Mundial do Combate ao Estresse: conheça sites para acessar e relaxar

Marcella Blass

Do 33Giga



23/09/2021 | 08:18



Hoje (23), é o Dia Mundial do Combate ao Estresse, data que nasceu para alertar as pessoas sobre os sintomas e os hábitos ruins que causam essa reação no corpo e na mente. Para te ajudar a lidar com esse mau moderno, o 33Giga fez uma lista com 5 sites que você pode visitar para relaxar nas suas pausas de trabalho, estudo e rotina geral. Veja só!

1 – Exhale

Muito simples, o site te ajuda a respirar. Com uma animação na tela, a ferramenta mostra o momento de inspirar e expirar para controlar a respiração, acalmar batimentos cardíacos e voltar a mente para o momento presente.

2 – Rainy Mood

Para quem acha sons de chuva relaxantes, esse site é a pedida perfeita. A página se resume a um player e uma barra de volume. Clicando em play, você começa a ouvir um som natural da água e de trovões distantes. Feche os olhos por alguns minutos e deixe sua mente viajar.

3 – Do Nothing For 2 Minutes

Esta página da empresa Calm te ajuda a se desconectar do trabalho ou dos estudos por um tempinho. A proposta é diminuir o ritmo e curtir a paisagem e o som que o site oferece, sem encostar no teclado ou no mouse durante 2 minutos – caso contrário, o relógio na tela recomeça a contagem regressiva.

4 – Koalas to the Max

A dinâmica começa com um grande círculo no centro da página. Conforme você passa o mouse por cima, ele vai se dividindo em novos círculos menores — movimento que traz uma grande sensação de relaxamento. Continue reduzindo as bolinhas até elas estarem bem pequenas e começarem a revelar uma foto fofa de um coala. A cada visita, a foto muda, mas a experiência é tão satisfatória que valeria a pena entrar no site para ver o mesmo coala todos os dias.

5 – Purrli

Ideal para quem anda estressado no trabalho ou com dificuldade para dormir, o site é um simulador de ronronado de gatinhos. Com ele, você pode personalizar proximidade, intensidade, tom e frequência dos “ronrons”, colocar os fones de ouvido e tirar uns minutos para relaxar antes de uma reunião ou de começar um projeto importante.