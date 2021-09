Wilson Júnior tem futuro incerto no Santo André

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/09/2021 | 00:01



O Brasileiro da Série D teve no sábado a eliminação do Santo André pelo Esportivo-RS, ao ser derrotado por 1 a 0 no tempo normal e por 5 a 4 nos pênaltis, pelo mata-mata da segunda fase. E, consequentemente, a despedida andreense vai de encontro ao fim do contrato do técnico Wilson Júnior que, por outro lado, não está descartado para 2022. Ao menos foi o que disse o presidente Sidney Riquetto. Antes, porém, a prioridade é outra.

“Agora vamos começar a pensar no Paulista e a primeira providência será contratar um executivo de futebol. A partir daí, vamos avaliar as situações do Wilson e do elenco, porque o Campeonato Paulista vai ser muito mais difícil do que a Série D. Dos 15 possíveis adversários são cinco de Série A, dois de Série B, quatro de Série C, além de dois da Série D. Só não estiveram no Brasileiro este ano Água Santa e São Bernardo FC (recém-promovidos), que vão chegar forte. Então vai ter que ser repensado muita coisa”, afirmou. “Com avaliação do executivo e do treinador, seja o Wilson ou quem vier, acredito que vamos contratar menos do que 25 (número de contratados para 2021). Mesmo assim, terá de ser feita avaliação criteriosa.”

Enquanto aguarda, Wilson Júnior não escondeu a chateação pelo desfecho da campanha andreense na Série D. “Estão todos tristes, pelo envolvimento, dedicação e ambiente de trabalho fantástico que tínhamos”, afirmou.