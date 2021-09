Tigre recebe Cachorrão para primeiro dérbi na Vila Euclides

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/09/2021 | 00:01



O Estádio 1º de Maio vai ser palco pela primeira vez do dérbi batateiro entre São Bernardo FC e EC São Bernardo, a partir das 15h de hoje, pela Copa Paulista. Na única vez que se enfrentaram, pela Série A-2 deste ano, melhor para o Tigre, que venceu por 1 a 0, em jogo realizado no Brinco de Ouro, em Campinas.

Os rivais terminaram o Estadual em situações opostas: enquanto o Aurinegro foi campeão e conquistou o acesso, o Alvinegro acabou rebaixado para a A-3. Hoje, porém, o passado não entra em campo e os times se mostram preparados para conquistar os três pontos.

“É um jogo especial, mas, mais do que fomentar qualquer tipo de rivalidade ou inimizade, que não é saudável, o importante é vencer. Prevejo jogo duro, difícil, disputado, em que as duas equipes vão lutar para impor suas características e tentar sair com a vitória”, determinou o comandante do Tigre, Ricardo Catalá. “É outro campeonato, outro grupo, outra fórmula de disputa, então os 17 (participantes) são candidatos e postulantes ao título”, continuou, afastando qualquer favoritismo aurinegro.

“Vamos para mais um dérbi, mais um jogo difícil. A equipe do São Bernardo FC é atual campeã da Série A-2, manteve a maioria dos jogadores, reforçou e qualificou ainda mais, o que dificulta bastante. Nossa equipe foi montada do zero. Mas vai ser grande partida e esperamos conseguir os três pontos”, projetou o treinador do Cachorrão, Renato Peixe.

O treinador alvinegro, aliás, espera que o time consiga evoluir do jogo anterior, mesmo tendo vencido o Santos B, por 2 a 0. “A postura tem que ser melhor do que no primeiro jogo. Sempre buscamos melhorar. Tem de ser equipe confiante, organizada, para a gente conseguir o resultado.”

Por fim, Ricardo Catalá lamentou as condições do gramado do 1º de Maio e foi além. “Temos informações de que infelizmente não está nas condições adequadas. Enquanto houver cogestão (na administração do estádio, dividida entre clubes e Prefeitura) ou enquanto não houver um só responsável, dificulta”, apontou.

Os times não têm baixas para o confronto.