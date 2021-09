Com 213 mil doses, região bate recorde de vacinas em uma semana

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/09/2021 | 00:01



O Grande ABC bateu o recorde semanal de vacinas contra a Covid aplicadas. Foram 213.414 imunizantes ministrados, sendo 41.697 referentes à primeira dose, 161.848 à segunda (maior marca de toda a campanha) e 9.869 fármacos suplementares. Até então, o maior registro tinha sido na semana entre os dias 15 e 21 de agosto, quando as sete cidades aplicaram 209.146 doses.

Com isso, a região atinge números importantes na luta contra o coronavírus. Levando em consideração apenas moradores de 12 anos ou mais, que são os que podem receber a vacina atualmente, a cobertura de primeira dose chegou a 94,5%, enquanto o esquema vacinal completo já é realidade para 57,4% das pessoas.

Quatro das sete cidades vacinam atualmente jovens de 12 anos ou mais com a primeira dose e idosos com 80 anos ou mais com a dose suplementar. Em Diadema, São Bernardo e Rio Grande da Serra a terceira dose é disponibilizada para quem tem 85 anos ou mais – a administração diademense promete iniciar a imunização de idosos com 80 anos ou mais na segunda-feira. Moradores que perderam a data da imunização durante a campanha devem procurar as prefeituras para ser protegidos.

MUTIRÃO

Ocupando apenas a sexta posição no Vacinômetro do Grande ABC – confira no alto da página –, Mauá tem se esforçado para levar as vacinas até a população. Depois de criar um posto itinerante, em um carro que rodou diversos bairros da cidade, a Prefeitura disponibilizou ontem mais quatro postos em áreas com menores coberturas vacinais da cidade.

O resultado foi a aplicação de 2.086 vacinas somando a tenda sanitária da Praça 22 de novembro, o drive-thru do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Magini, o Parque da Gruta Santa Luzia e a tenda montada no campo do União, no Jardim Oratório.

O casal Luciene Reis Marques e José Fernando Marques, moradores da Vila Mercedes, esteve no drive-thru do Ginásio Celso Daniel. Eles fizeram questão de se vacinar juntos tanto na primeira quanto na segunda dose. “Viemos no Arraiá da Vacinação (em junho). E vimos hoje (ontem), no Facebook da Prefeitura, que aqui estaria funcionando. Então resolvemos vir. Nas duas vezes foi rápido, não temos motivos para reclamar. Deu tudo certo”, contou Luciene.

ATUALIZAÇÃO DOS CASOS

Apenas três cidades da região emitiram boletins epidemiológicos ontem, com mais duas mortes por Covid confirmadas por São Bernardo. Em relação aos casos, foram registrados mais 27 diagnósticos positivos, sendo 15 em Santo André, nove em São Caetano e três em São Bernardo.

Com isso, desde o início da pandemia o Grande ABC já perdeu 10.148 moradores para o coronavírus. As prefeituras acumulam 255.220 casos confirmados sendo que, destes, 239.127 tiveram Covid e já estão recuperados.