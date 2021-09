Com Rafael no Engenhão, Botafogo vira sobre o Náutico e assume a vice-liderança

18/09/2021 | 18:45



Com a ilustre presença nas arquibancadas de Rafael, novo contratado, o Botafogo virou para cima do Náutico (3 a 1), na tarde deste sábado, no Nilton Santos, pela 24.ª rodada, e assumiu provisoriamente a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Jean Carlos abriu o marcador para os pernambucanos, enquanto Luís Oyama e Rafael Navarro (2) viraram para os cariocas.

Com a quinta vitória seguida e o sétimo jogo sem derrota, o Botafogo pulou para o segundo lugar com 44 pontos, a quatro da liderança. O Náutico, comandado por Marcelo Chamusca, ex-técnico do Botafogo, não vence há quatro partidas e, na oitava colocação, acumula 35 pontos, a seis do G4 - zona de acesso.

O Náutico surpreendeu o Botafogo logo aos 8 minutos. Jean Carlos recebeu de Vinícius e bateu da entrada da área para abrir o marcador. O clube carioca manteve a calma e foi em busca do empate. Marco Antônio assustou em chute firme aos 17 minutos. Logo depois, aos 20, Rafael Navarro acertou a rede pelo lado de fora.

Antes do empate, Navarro ganhou da marcação e bateu firme, mas a bola explodiu em Alex Alves aos 26 minutos. Aos 40 minutos, Luís Oyama arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e entrou no gol de Alex Alves.

O Botafogo voltou animado para o segundo tempo e virou logo aos 4 minutos. Chay bateu cruzado, Alex Alves espalmou e Rafael Navarro completou para as redes. Aos 15 minutos,

Alex Alves fez grande defesa em cabeçada de Gilvan. O jogo caiu de produção. Aos 50 minutos, Rafael Navarro aproveitou contra-ataque para ampliar e dar números finais ao jogo.

Na 25.ª rodada, o Botafogo enfrentará o CSA no Rei Pelé, em Maceió, na quinta-feira (23). Antes, na terça (21), o Náutico receberá o ameaçado Londrina nos Aflitos, em Recife, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 1 NÁUTICO

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan (Luiz Henrique) e Carlinhos; Barreto, Pedro Castro (Luís Oyama), Warley (Diego Gonçalves), Chay (Mezenga) e Marco Antônio (Kayque); Rafael Navarro. Técnico: Luis Fernando Flores (auxiliar).

NÁUTICO - Alex Alves; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Bryan (Murillo); Djavan (Júnior Tavares), Matheus Trindade (Guilherme Nunes) e Jean Carlos; Luiz Henrique (Giovanny), Iago (Marciel) e Vinícius. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Jean Carlos, aos 8 minutos, Luís Oyama, aos 40 minutos, do primeiro tempo. Rafael Navarro, aos 4 minutos e aos 50 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - (BOTAFOGO); Camutanga, Bryan, Djavan (NÁUTICO).

LOCAL - Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).