Ex de Sam Asghari diz que modelo ganhou na loteria ao pedir Britney Spears em casamento

18/09/2021 | 15:10



Mayra Veronica, ex de Sam Asghari, provou que não guarda nenhum tipo de magoa do modelo. Procurada pelo site TMZ, a jovem disse estar muito feliz com o noivado dele com Britney Spears. Maturidade que chama?

- Ele ganhou na loteria! Ela também. Sam é muito companheiro. E depois de toda a merda que ela passou... Ela precisa de alguém assim. Estou muito feliz por eles. Eu acho que ele é o cara certo [para a Britney].

Sam e Britney se conheceram em 2016, um ano depois do modelo terminar com Mayra. O primeiro encontro aconteceu nos sets de gravação do clipe de Slumber Party.

Antes de Sam, Britney foi casada com Kevin Federline. O relacionamento durou de 2004 a 2017, e eles tiveram dois filhos: Sean Preston e Jayden James, de 15 anos de idade.