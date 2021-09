Obituário - 19 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/09/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

José Ferreira da Luz, 92. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

José Aldo Cia Bellem, 88. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Gonzalez Csta, 88. Natural de Agudos (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Nascimento, 83. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Lemos da Silva, 83. Natural de Abaeté (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Nascimento Maia, 81. Natural de Sapeaçu (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joel Borges Júnior, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio Toral Hidalgo, 75. Natural de Palmital (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

José Ferreira de Souza, 75. Natural de Vargem (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval Fernandes Rosa, 73. Natural de São José da Bela Vista (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alemirio Esperandio, 71. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Carlos Fiurst, 66. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deisidete Gonçalves da Silva Campos, 62. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Guarará, em Santo André, Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilce Mendes da Silva, 57. Natural de Pirapemas (Maranhão). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Autônoma. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Anselmo de Souza Vicente, 36. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhra do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Shiemi Fujimi Hada, 96. Natural do Japão. Residia na Vila Romana, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Mieko Kajimoto Hamano, 88. Natural de Bastos (São Paulo). Residia na Cidade Ocian, em Praia Grande (São Paulo). Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Vitor Vidal Bastos, 87. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Phoenix.

Benedita Conceição Martins, 83. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Júlia Marques de Souza, 80. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Angelo Marcelino dos Santos, 78. Natural de Nhandeara (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Correia Maduro, 78. Natural de Santo Antonio do Manhuaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Santo Antonio do Manhuaçu (Minas Gerais).

Maria dos Anjos de Lira Almeida, 76. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no Jardim Leblon, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Luiz Trajano Pereira, 70. Natural de Pacajus (Ceará). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Rosa Maria Nunes de Souza, 68. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Marcos de Oliveira Marcolan, 56. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Venâncio Santana Cardoso Ribeiro, 23. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Vera Fazan Torrezan, 89. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 15, em São Caetano. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Luiza Camilo Sandroni, 78. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

D I A D E M A

Zélia Maria Santiago, 90. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Jardim da Colina.

Dagmar Ferreira da Exaltação, 77. Natural de Agulhas Vermelhas (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Jonas Alves de Souza, 75. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Marina Clemente Soares, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Tavares da Silva, 55. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Ajudante de construção. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRAO PIRES

Nádia dos Santos, 53. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.