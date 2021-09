Pacto com diabo? Xuxa Meneghel esclarece polêmica de sua carreira

17/09/2021 | 13:11



Nesta sexta-feira, dia 17, Xuxa Meneghel falou sobre a vida pessoal e a carreira profissional em entrevista ao canal do YouTube chamado Seja Seu.

No bate-papo, a apresentadora comentou sobre as polêmicas, que surgiram principalmente no início da carreira, de que teria feito pacto com o diabo:

- Alguém que tem um pacto com o cara lá debaixo não poderia ter nem um terço das coisas que eu tenho, porque isso dá muita força para ele. Eu tenho realmente uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Se não, eu não teria o que eu tenho.

Xuxa ainda falou da forma como deixou sua marca no mundo:

- Eu consegui fazer programas em vários idiomas, em vários lugares. Uma pessoa vitoriosa e que deixou sua marca. Passar no mundo e não deixar sua marca para alguém deve ser tão ruim. Acho que deixei minha marquinha para o mundo.