Italo Ferreira revela ameaça de bomba em avião: Tivemos que sair da aeronave

16/09/2021 | 10:11



Italo Ferreira levou um susto na última quarta-feira, dia 15! Isso porque houve uma ameaça de bomba no avião em que o surfista estava em Miami, nos Estados Unidos.

A situação fez com que os passageiros tivessem que sair da aeronave. No Twitter, o campeão olímpico explicou o ocorrido:

Última coisa que eu iria imaginar, era que no meu voo teria uma ameaça de bomba. Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias! Que loucura. E eu só queria comer.

Pouco tempo depois do susto, também no Twitter, Italo publicou uma foto já dentro do avião e escreveu:

Estão dizendo que não foi nada! Quem tem medo, né. Que loucura!!!

Nesta quinta-feira, dia 16, o surfista publicou mais uma mensagem, junto com um emoji de avião e de sono:

Estamos on.