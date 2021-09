Quantos dias você precisa trabalhar para comprar um iPhone 13 Pro?

Da Redação, com assessoria

A cada novo smartphone lançado pela Apple, a equipe de analíticos do Picodi.com prepara o chamado Índice do iPhone. Na prática, o levantamento tem a proposta de descobrir quantos dias uma pessoa precisa trabalhar para adquirir o celular de última geração. Para achar esse resultado, os especialistas comparam o salário médio com o preço sugerido do telefone em determinado país. Desta vez, o brasileiro precisará de 79,2 dias para comprar um iPhone 13 Pro.

O modelo analisado pelo índice do Picodi.com tem armazenamento de 128 GB. No Brasil, o preço sugerido deste aparelho é de R$ 9.499. Já o salário médio no País é de R$ 2.515 bruto, de acordo com os últimos dados IBGE. Isto significa que um brasileiro médio teria que trabalhar por 79,2 dias para comprar um iPhone 13 Pro – presumindo que gaste todo o salário, claro.

Em comparação com o Índice do iPhone do ano passado, o resultado do Brasil melhorou em 4,1 dias. À época, o consumidor precisava trabalhar 83,3 dias. Em 2019, por sua vez, esse número era menor: 63,7 dias.

