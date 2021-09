Tempestade Nicholas se move pela costa do Golfo dos EUA com ventos de 95 km/h

13/09/2021 | 09:14



A tempestade tropical Nicholas se movia pela Costa do Golfo dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 13, ameaçando levar fortes chuvas e enchentes às áreas costeiras do Texas, do México e da Louisiana, Estado que foi atingido pelo furacão Ida há algumas semanas.

Meteorologistas do Centro Nacional de Furacões em Miami afirmaram que o Nicholas estava ganhando força, com ventos que chegavam a 95 quilômetros por hora à 1h (horário local).

A tempestade viajava a 24 quilômetros por hora na direção nordeste, e esperava-se sua passagem pela costa Sul do Texas horas depois, movendo-se para o interior do Estado no início da noite de segunda.

Um alerta para furacões foi acionado para as regiões entre Port Arkansas e Freeport, no Texas. A maior parte da costa do Estado estava sob alerta de tempestade tropical, com a expectativa de que o Nicholas trouxesse fortes chuvas que causassem enchentes.

Na Louisiana, a expectativa era de que a tempestade trouxesse as chuvas mais fortes a oeste da região atingida pelo furacão Ida, duas semanas atrás. Embora as previsões não apontassem para a incidência de fortes ventos, o meteorologista Bob Henson, da Yale Climate Connections, previu que a chuva poderia atingir locais em que o furacão tombou casas, paralisou o fornecimento de energia elétrica e a infraestrutura de fornecimento de água e deixou ao menos 26 mortos.

"Pode haver muitos centímetros de chuva no sudeste da Louisiana, atingido pelo Ida", disse Henson, via e-mail. No Estado, pouco mais de 100 mil consumidores permaneciam sem energia nesta segunda-feira.

O meteorologista Donald Jones, do Serviço Nacional de Meteorologia em Lake Charles, na Louisiana, afirmou que a tempestade deve se mover lentamente pela região costeira, causando chuvas torrenciais ao longo de vários dias.