Internautas especulam participação de Rodrigo Bocardi no The Masked Singer Brasil

13/09/2021 | 09:10



Rodrigo Bocardi que está sempre apresentando o Bom Dia SP acabou dando uma sumida do programa da Rede Globo por conta de suas férias, mas os internautas criaram uma verdadeira teoria diferente sobre essas férias.

Pois é, os fãs de reality show acabaram suspeitando que essa ausência do apresentador tinha um grande motivo: uma participação no The Masked Singer Brasil - o astronauta.

E para deixar tudo ainda melhor, o programa que Rodrigo Bocardi apresenta tem interação em um telão com os comentários dos internautas das redes sociais e ele leu diversos comentários de que ele estaria no programa. E ai, será?