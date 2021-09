Operação Comboio está em vigor nas vias do Sistema Anchieta-Imigrantes

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/09/2021 | 17:51



Segundo boletim da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a Operação Comboio está em vigor a partir das praças de pedágio das rodovias Anchieta e Imigrantes, por neblina e visibilidade prejudicada. Já o tráfego está intenso no trecho de serra da rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, devido ao excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema, segundo Ecovias, têm tráfego normal.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.

O tempo está encoberto e com neblina no trecho de serra. Por conta da visibilidade prejudicada neste trecho, a Interligação Planalto foi bloqueada tanto no sentido capital quanto na direção do litoral, da Anchieta para a Imigrantes.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.