Tiago Leifert desmente boatos sobre motivo de saída da TV Globo

12/09/2021 | 14:10



Tiago Leifert utilizou a ferramenta stories do Instagram para desmentir boatos sobre a sua saída da TV Globo - começou a circular informações de que o apresentador teria recusado uma proposta de 2,5 milhões de reais para não deixar a emissora. E, por isso, Leifert resolveu se pronunciar sobre o ocorrido:

- Grandes jornalistas, quando fazem uma grande reportagem, apurada, cheia de informação, cheia de fonte. Pode reparar. Vai ter algum documento, vai ter print de alguma coisa, vai ter uma imagem de câmera de segurança. Essa reportagem vai estar inteira corroborada em fatos e documentos, disse em um dos vídeos.

- (...) Eu queria lançar um desafio. Cadê o meu contrato? O atual. O que fala quanto eu ganho e por quantos anos eu assinei (...) Só quem sabe tudo isso é quem participou das coisas. Quem participou das conversas, que foram super tranquilas, abertas e maravilhosas. Maduras e adultas. Só que essas pessoas não vazam informações. Porque são poucas e está restrito, esclareceu.

Lembrando que o jornalista irá se despedir das telinhas globais no dia 23 de dezembro, quando será exibido o último episódio da temporada do The Voice Brasil - essa data também acontecerá a final de A Fazenda 13, comandado por Adriana Galisteu. E, ao que tudo indica, ele irá apresentar um programa dominical a partir do segundo semestre de 2022 na TV Band.