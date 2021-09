Kim Kardashian aparece toda trabalhada no couro e fãs ficam chocados

12/09/2021 | 12:10



Kim Kardashian adora aparecer nas redes sociais para dar o que falar entre os fãs e no último sábado, dia 11, claro, não foi diferente até porque com o look escolhido pela empresária fez com que ninguém entendesse nada.

Pois é, Kim Kardashian apareceu nas redes sociais com uma roupa todinha trabalhada no couro. Mas isso não foi o suficiente porque a influenciadora digital escolheu até uma máscara para usar com este look.

A única peça de cor diferente era uma bolsa na cor prata e os fãs, claro, não entenderam nada a combinação e foram analisar nos comentários da publicação no Instagram.

Bem BDSM, disse um seguidor.

Não é seu melhor look, analisou outro.

Este traje está me dando muito American Horror Story vibes, revelou um terceiro.