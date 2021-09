Luísa Sonza revela que parceria com Marília Mendonça vai além da parte musical

12/09/2021 | 10:11



Você já deve ter visto, que Marília Mendonça gravou uma música em parceria com Luísa Sonza e essa parceria está dando ótimos frutos e também o que falar.

A ex de Vitão relatou em uma entrevista para uma rádio de São Paulo, que a parceria com a sertaneja é acompanhada de uma grande amizade e aproveitou para rasgar elogios para Marília Mendonça.

- Sempre quis gravar com ela, sempre fui fã. Sou doida por ela, pelo trabalho dela. Acho excepcional, incrível a gravação. Ela é uma pessoa incrível. É uma amiga que, assim, vou levar para a vida. É minha parceira, me dá conselho de sofrência, que está junto, do lado, sendo amiga mesmo além de colega de trabalho. É uma honra ser amiga de uma pessoa em que você se inspira.

Para quem não sabe, a música em que Marília e Luísa cantam juntas é chamada de Melhor Sozinha, e está presente no álbum Doce 22 onde Luísa trata de sua vida afetiva e de suas transformações durante o amadurecimento.