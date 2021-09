Pelé revela que está se recuperando bem e manda recado para Roberto Carlos

09/09/2021 | 09:11



Como você acompanhou, Pelé acabou dando um susto daqueles em todo mundo após em alguns exames de rotina acabar descobrindo um tumor.

O ex-jogador de futebol está internado e passando bem, e utilizou as suas redes sociais na última quarta-feira, dia 8 para mandar condolências ao outro rei, Roberto Carlos, que acabou perdendo seu filho mais velho, Dudu Braga, para o câncer.

Com uma foto ao lado do cantor e segurando um violão, Pelé revelou que está passando bem com o tratamento, e escreveu:

Estou me recuperando bem, mas hoje quero mandar todo meu carinho, amor e orações ao meu grande amigo Roberto Carlos. Desejo que Deus conforte seu coração e que ele esteja cercado de carinho e luz.