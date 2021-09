Luciano Huck desabafa após primeiro dia do novo programa: Cansado, aliviado e muito feliz!

06/09/2021 | 09:11



Como você viu, Luciano Huck estava simplesmente muito ansioso para fazer a sua estreia no Domingão com Huck e no último domingo, dia 5 finalmente o apresentador pisou no palco do novo programa.

Em meio a homenagens, falhas técnicas e gafe, vamos combinar que Luciano Huck conseguiu se sair mesmo assim muito bem durante todo o programa e em suas redes sociais ele acabou resolvendo fazer um desabafo.

Que dia! Quantas emoções! Cheguei em casa agora. Cansado, aliviado e muito feliz! Obrigado a todos que acompanharam o Domingão. Começamos com pé direito. Vem muuuuito mais por aí! Seguimos juntos.

Que seja o primeiro de muitos programas de sucesso nas tarde de domingo da Rede Globo para ele, né!?