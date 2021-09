André Luiz Frambach nega que tenha traído Rayssa Bratillieri com Larissa Manoela

05/09/2021 | 12:10



Como você viu, Larissa Manoela confirmou que está conhecendo melhor o ator André Luiz Frambach. Entretanto, André teve um relacionamento bem emblemático com a também atriz Rayssa Bratillieri, com quem ficou junto por dois anos. O novo romance, no entanto, fez com que muitas pessoas suspeitassem de uma possível traição por parte de André, que teria começado a se relacionar com Larissa enquanto ainda estava com Rayssa. Será mesmo?

No Instagram, o ator negou a infidelidade através de um comentário. André deixou claro que nunca sequer desrespeitou Rayssa, e que poderia fazer o que quisesse a partir do momento em que estivesse solteiro.

Posso garantir com o coração aberto e com todo amor que vive e que tenho dentro de mim, que nunca houve sequer algum desrespeito por quem esteve tantos anos do meu lado, ou traição. Porém, quando estamos solteiros, podemos seguir adiante e viver o que tiver para viver. Como dissemos. O carinho, a admiração e o RESPEITO SEMPRE existiu e SEMPRE vai existir, mas sendo uma pessoa solteira hoje, nada me impede de viver e fazer o que eu quiser fazer!, alegou.

André e Rayssa anunciaram o fim do relacionamento em julho deste ano. Já Larissa Manoela se separou do também ator Léo Cidade em fevereiro, após três anos.