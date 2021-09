Ney Matogrosso confirma que publicou foto íntima por engano: - Queria mandar no WhatsApp

04/09/2021 | 12:10



Ney Matogrosso passou por uma situação delicada nas redes sociais. O cantor, de 80 anos de idade, publicou por engano um nude em seu perfil oficial do Instagram, que conta com mais de 850 mil seguidores. A foto foi rapidamente apagada, mas o print já havia rolado - e muitas pessoas compartilharam o clique do artista na internet, o que é considerado crime, por sinal.

À revista Veja, Ney confirmou que a imagem era realmente sua e explicou o que aconteceu:

- Queria mandar por WhatsApp, mas apertei o botão errado e publiquei por engano.

Tenso, hein?