Parecer do TC-SP questiona critérios para seleção de gestora do Teatro Municipal

04/09/2021 | 10:00



O Tribunal de Contas do Município emitiu um parecer técnico no qual julga procedente uma representação do Instituto Baccarelli questionando as notas dadas às organizações sociais que concorreram, no início do ano, à gestão do Teatro Municipal de São Paulo. O instituto, segundo colocado no edital, argumenta que houve erros nos critérios utilizados nas notas da Sustenidos, que venceu o certame. A Secretaria Municipal de Cultura, por sua vez, questionou o parecer e defendeu a manutenção das notas. O parecer ainda precisa ser votado pelo plenário do tribunal.