Artur celebra convocação e boa recepção e espera 'estar mais vezes' com a seleção

04/09/2021 | 09:25



Novidade do técnico Tite para os confrontos com a Argentina e a Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, o atacante Artur, do Red Bull Bragantino, se apresentou na hora do jantar da seleção brasileira nesta sexta-feira. Chegou ainda tímido, mas recebido com bastante acolhimento, logo foi se enturmando e espera que esta seja a primeira de muitas convocações.

Substituto de Maicon, do Zenit, que voltou para a Rússia, o habilidoso atacante do Bragantino foi cumprimentado por todos os companheiros de seleção, recebeu afago do experiente lateral Daniel Alves e abraço do técnico Tite. Tudo para ficar "ambientado" o mais rápido possível.

Emocionado, o jogador contou que estava a caminho do culto para agradecer quando recebeu a ligação da diretoria do Bragantino com a notícia. "Foi muito emocionante para mim. Eu recebi a notícia na quinta-feira, dia que o pessoal do Red Bull tem o culto e eu estava a caminho quando recebo essa ligação abençoada. Foi emocionante, num momento certo em que estava indo agradecer a Deus, então foi bem marcante", contou o jogador, ainda incrédulo.

"Demorou muito para a ficha cair, mas aos poucos vou me adaptando aqui. Cheguei na hora do jantar, o pessoal um pouco cansado do jogo do Chile, mas todos me recepcionaram muito bem, fui muito bem acolhido e espero me adaptar o mais rápido possível", contou.

A primeira missão de Artur será simplesmente o clássico com a Argentina na Neo Química Arena. Ele sabe que as chances de jogar são mínimas, mas mostra entender bem a importância do confronto dos dois melhores das Eliminatórias e finalistas da Copa América recentemente.

"Um jogo muito importante para a gente, então tem de entrar com a mesma seriedade (em relação ao jogo do Chile). É o jogo mais importante da minha vida." O Brasil tem 21 pontos e defenderá a campanha perfeita após sete vitórias seguidas.

Sobre o fato de ter sido o terceiro jogador do Red Bull Bragantino convocado recentemente - antes foram Claudinho e Léo Ortiz - ele ressalta o projeto ambicioso do clube do interior para descartar a surpresa.

"Fruto de um projeto gigantesco do Red Bull Bragantino. Ter três jogadores convocados é pelo fruto do ótimo trabalho. Estou muito feliz e espero aparecer mais vezes por aqui."