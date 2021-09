Samuel e Alfredo.

Samuel Sabatini (Itália, 1870 - Brasil, 1935) veio para São Bernardo em 1898, depois de viver dois anos em Campinas. Morou em Piraporinha, bairro dos Meninos (Rudge Ramos) e Centro, onde se instalou em 1908. Teve armazém no começo da Rua Marechal Deodoro, vizinho ao espaço hoje ocupado pelo Paço Municipal. A praça do Paço e todo o entorno ganharam o seu nome.

A família Sabatini testemunhou a existência, ao lado do seu armazém, de um casarão nos moldes das antigas fazendas, com senzalas e palanques onde os escravos eram castigados.

O casal Samuel Sabatini e Elisabeth Bechelli conheceu muitos ex-escravos e chocou-se com as marcas pelos corpos libertos provocados pelos castigos dos seus antigos senhores.

Elisabeth procurava amenizar as dores daqueles homens e mulheres, fazendo-lhes curativos, alimentando-os e ministrando-lhes ensinamentos de ordem familiar e religiosa. Batizou cerca de 400 deles, e ao falecer, em 1964, ainda alguns negros que os batizara quando meninos, na ocasião já homens, pranteavam a morte de sua protetora, chamando-a de madrinha e mãe.

PAI E FILHO.

Alfredo Sabatini e o filho Alfredinho quando das comemorações, em 1985, dos 50 anos do Palestra de São Bernardo, clube do qual foi o idealizador e fundador: no gramado do Baetão, entre os jogadores do Palestra e do EC São Bernardo, o saudoso Alfredo Sabatini, todo elegante, ele que jogou nos dois times

Show de Rádio

Texto: Milton Parron

Estevam Victor Leão Bourroul Sangirardi nasceu em São Paulo em janeiro de 1923 e aqui mesmo faleceu em setembro de 1994. Ele foi não apenas um pioneiro do humor voltado para os personagens do futebol, como foi o melhor de todos.

Com cerca de 50 anos dedicados ao rádio, dividindo o seu talento entre as rádios Jovem Pan, Record, Bandeirantes e Tupi, Sangirardi também atuou em televisão – Gazeta, Record e Tupi –, além do jornal Gazeta Esportiva.

A sua mais famosa produção foi o Show de Rádio, que alavancava a audiência nas emissoras onde foi apresentado, normalmente nos intervalos e nos finais dos jogos.

Escrevia o programa enquanto ouvia a irradiação de maneira que o programa era uma espécie de repetição dos lances principais, porém, com as pinceladas de humor que só ele e seu extraordinário time de intérpretes conseguiam dar.

Zé das Docas, Lança Chamas, Didú do Morumbi, Noninha e comendador Fumagalli, Joca, Pai Jaú foram apenas alguns dos personagens que Sangirardi criou, cada um representando uma agremiação esportiva e que permanecem na memória dos torcedores assim como a rádio Camanducaia e as imitações caricatas de Fiori Gigliotti, Claudio Carsughi e muitos outros.

O programa Memória deste fim de semana recordará vários trechos do Show de Rádio e apresentará uma entrevista que fiz com o extraordinário Estevan Sangirardi em 1989, onde ele conta muito de sua carreira, assim como da origem de vários de seus personagens.