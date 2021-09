Diadema suspende aplicação da 2ª dose de Coronavac por falta de vacinas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/09/2021 | 14:31



A Prefeitura de Diadema suspendeu, na tarde desta quinta-feira (2), a aplicação da 2ª dose de Coronavac, vacina produzida em parceria com o Instituto Butantan, por falta de vacinas. Em nota publicada nas redes sociais, a administração municipal informou que recebeu mais de cinco mil doses do imunizante ontem, ''''mas não foi suficiente para todas as segundas doses''''.

A Prefeitura confirma a suspensão das aplicações e ressalta que, até o momento, não existe previsão de retomada. "Só vamos retomar quando chegarem quantidade suficiente", informam. A administração ainda cobra o Ministério da Saúde para o envio de novas doses ao município. "A aplicação da 2ª dose da Coronavac será retomada assim que o Ministério da Saúde distribuir as 10 milhões de vacinas estocadas no Ministério", completam.

A aplicação da 2ª dose do imunizante Pfizer e Astrazeneca segue normalmente.