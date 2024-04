Obituário - 26 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Gomes Leôncio, 96. Natural de Esmeralda (MG). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 21. Memorial Phoenix.

Luverci Rodrigues Rocha, 89. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Luzia de Oliveira, 83. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Garcia, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Belenzinho, em São Paulo. Médico. Dia 21, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Valdete Montanari, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Nunes da Silva, 69. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Mestre de obra. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renata Novaes, 38. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pedagoga. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Valdir de Medeiros Nóbrega, 82. Natural de Jardim do Seridó (RN). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto Rocha, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marisia Geri Gardini, 89. Natural de Queluz (SP). Residia no bairro Cerâmica. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdira Silva Negrini, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Osvaldo Cru, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Regina Pinheiro Boaventura, 72. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 21. Cemitério das Lágrimas.

Nelson Luiz Picone, 68. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Fontes, em São Paulo. Dia 21. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Cristiane Martins Nobre, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

José Ferreira de Lima Filho, 81. Natural de Paranatama (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 21, em Santo André. Vale da Paz.

Elizabeth de Oliveira, 71. Natural de Jataizinho (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal de Caçapava (SP).

Romualda Costa Vieira Sobrinha, 52. Natural de São Sebastião do Maranhão (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Memorial Planalto.

MAUÁ

Lucilia Rodrigues Pereira Targher, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Marcio Rogério Ferreira, 59. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.