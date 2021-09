Amazon vai restaurar florestas na Amazônia do País em ação de remoção de carbono

02/09/2021 | 08:51



A Amazon anunciou, nesta quinta-feira, 2, que pretende investir em projetos de remoção de carbono na floresta amazônica. Em parceria com a ONG The Nature Conservancy, a gigante do comércio online prometeu restaurar áreas florestais e criar fontes de renda mais sustentáveis para pequenos agricultores no Pará.

Segundo a companhia, a primeira rodada de investimentos apoiará 3 mil pequenos fazendeiros e irá revitalizar 20 mil hectares de florestas em três anos. Os esforços devem retirar 10 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono da atmosfera até 2050, pelos cálculos da empresa.

A iniciativa foi batizada de "Acelerador de Restauração Agroflorestal" e financiará fontes de rendas sustentáveis para agricultores por meio da venda de cacau e outras culturas.

"Restaurar as florestas do mundo é uma das ações mais significativas que podemos tomar agora para lidar com a mudança climática e exigirá soluções inovadoras para ter sucesso", disse a vice-presidente de sustentabilidade mundial da Amazon, Kara Hurst.