Marcelo Oliveira fecha PPA com projeção de investimento de R$ 6 bi

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/09/2021 | 01:59



O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), finalizou o PPA (Plano Plurianual) com estimativa de investimento de R$ 6 bilhões ao longo dos próximos quatro anos. A peça, que norteia as políticas públicas municipais no quadriênio que começa em 2022, foi enviada ontem à Câmara, em ambiente digital.

Segundo o chefe do Executivo, a prospecção de recursos foi dividida entre investimentos próprios, linhas de financiamento futuras e aportes via emendas parlamentares, do governo do Estado e da União. Esse último tripé, que depende de articulações políticas, envolve cerca de R$ 450 milhões no período.

“São obras detalhadas, com investimentos específicos. Buscamos entregar um PPA que fosse possível de executar, sem ser genérico, para estruturar Mauá para o futuro. Mostramos os passos que queremos dar em 2022, em 2023, em 2024 e em 2025, para trazer qualidade de vida ao cidadão”, pontuou Marcelo.

O petista também citou que o governo colheu 1.100 sugestões via PPA Participativo, que ouviu demandas dos moradores por meio da internet. Outro ponto destacado pelo chefe do Executivo foi o de abrir sugestões dos mais variados níveis das secretarias. “Em anos anteriores era comum apenas o secretário falar sobre as necessidades. Decidimos ouvir todo mundo. Todos funcionários puderam apresentar suas propostas, conversamos com todos. Apresentamos as ações que pretendemos desenvolver e ouvimos as sugestões”, considerou.

Conforme a administração petista, entre as ações previstas no PPA estão construção, reforma e ampliação de creches e escolas; produção habitacional para pessoas de baixa renda, reforma das instalações do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini; instalação de ambulatório pós-Covid para reabilitação de pacientes com sequelas da doença; obras de infraestrutura urbana; novos terminais de ônibus (Zaíra, Itapeva e Itapark); e implantações do centro de proteção animal. O projeto prevê investimentos na modernização administrativa e na capacitação de servidores.

Marcelo salientou que para atingir êxito no planejamento de longo prazo para a cidade, um dos pilares é a reestrutura da parte financeira. Ele já havia dito que buscou renegociar passivos de curto prazo com fornecedores em pendências herdadas do governo do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB) e ponderou que, agora, o foco é o parcelamento de débitos com entes estaduais e federais para recuperar a credibilidade no mercado.

“Estávamos com todas as certidões negativas bloqueadas. Estamos agindo para poder ficar adimplentes e, assim, conseguir ter acesso a linhas de financiamento. É uma reconstrução completa da cidade e a recuperação das finanças casa com o desenho de projetos”, citou o petista.