A italianidade dos Magnani, Negri, Odorici, Pancelli...

ENSAIO HISTÓRICO - V

Alfredo Sabatini (em memória)

Divulgação: Fulvio Bechelli

M

Madela, Magagnim (padre), Magnani, Mancuso, Maranesi, Marchi, Marchioni, Marcusi, Margonari, Marin, Marineli, Marotti, Marson, Martinelli, Martin-Bianco, Martin, Masini, Massaropi Massoni, Massolini, Massucato, Massura, Matiuci, Mattei, Mazza, Mazzo, Medici, Meloni, Menegaldo, Meneguel, Menossi, Menucelli, Meuchi, Miele, Mineli, Miolaro, Miraglia, Modolin, Molon, Molto, Montagner, Montanha, Montibeler, Morassi, Moratti, Morelato, Morganti, Mori, Morossi, Mufá e Multon.

N

Navarro (padre) e Negri.

O

Odorici, Oliana, Oliari, Oneda, Ongaro, Ormande e Ortolan.

P

Padovani, Pagani, Pagi, Pageato, Pagetti, Paglis, Pagnato, Pagni, Pagoto, Pancelli, Panegassi, Paneguel, Paschoin, Paronetti, Pasin, Pavan, Pedó, Pedron, Pega, Pelosini, Perigo, Perin, Perupato, Pessoni, Pessotti, Piacentini (padre), Piatto, Picoli, Pigossi, Pinchiari, Pinotti, Pioli, Piquini, Porini (padre), Porino, Presenti, Priorelo e Puglia.

Em 1º de setembro de...

1901 – A seção Cartas da Itália, do Estadão, assinada por A. Grandis, informa a preocupação com a corrente emigratória para o Brasil: havia muitas reclamações de colonos contra a falta de pagamento de seus salários por parte de fazendeiros.

1916 – Bernardino Beber nasce em São Bernardo. Família de raízes no Grande ABC, sobressaindo-se, entre Santo André e Mauá, o antigo Sertão dos Beber.

1935 – Fundado o Palestra Itália de São Bernardo.

1951 – Diretório regional da UDN reconhece o diretório do partido em São Caetano, encabeçado por Anacleto Campanella. Entre os integrantes, duas mulheres, Gilda Porto Fagundes e Ofélia Barile.

Encerrado, no Rio de Janeiro, o I Congresso Brasileiro de Folclore, com a presença de nomes como os de Luiz da Câmara Cascudo e Cecília Meirelles. Entre as resoluções, é aprovado o envio de moção à Igreja pedindo a não extinção da Festa do Divino.

1956 – Ferroviários do depósito de locomotivas de Paranapiacaba realizam solenidades, com missa campal, em comemoração ao primeiro aniversário da entronização de imagens sacras no depósito.

n Instituto de Botânica instala um parque ambiental nos últimos restos da floresta das nascentes do Riacho do Ipiranga, no Parque do Estado, a caminho de Diadema: 300 placas identificam árvores, arbustos e plantas.

1971 – Iniciadas em Diadema obras de terraplenagem na Vila Oriental, para a instalação de um novo cemitério.

1986 – Estreava na Rádio Diário AM o programa Academia do Pagode, com Mestre Sabu.

1991 – Uma nova Procissão dos Carroceiros é realizada em São Bernardo, com saída de Rudge Ramos em direção à Matriz da Boa Viagem.

