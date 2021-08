Maisa Silva posa na França com look avaliado em cerca de sete mil reais

31/08/2021 | 09:10



Poderosíssima! Conhecida nas redes sociais como a prima, Maisa Silva resolveu passar alguns dias descansando na França e simplesmente arrasou ao compartilhar algumas fotos nas redes ostentando um look bem basiquinho, mas financeiramente nada básico mesmo.

A apresentadora apareceu sentada em um banco nos Jardins de Luxemburgo usando uma calça listrada, camisa branca, chapéuzinho preto e botas que ao todo foram avaliados em cerca de sete mil reais.

Ao visualizarem a publicação e toda a roupa grifada de Maisa Silva, os fãs rapidamente foram elogiar o look escolhido para o click e amaram as poses da apresentadora. A seguir, veja as maiores extravagâncias e luxos dos famosos!