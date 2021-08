Projeções para eleição na Câmara de Mauá

Raphael Rocha



Ainda falta um ano e meio para a eleição para a presidência da Câmara, mas grupos em Mauá se movimentam para a sucessão de Zé Carlos Nova Era (PL). O liberal foi eleito no contexto de fortalecimento de bloco independente e bateu o vereador Geovane Corrêa (PT) com certa folga. Agora, o nome da vez nos corredores do Legislativo é o de Renan Pessoa (Avante). De primeiro mandato, Pessoa é correligionário do vereador Chiquinho do Zaíra (Avante), considerado uma das figuras mais habilidosas da política mauaense. Teria discurso de ser aliado do prefeito Marcelo Oliveira (PT), mas independente para defender interesses da Câmara.

Indicação

O vereador Ricardo Alvarez (Psol), de Santo André, protocolou indicação pedindo que a Prefeitura faça campanha de conscientização contra a obesidade infantil, em especial em meio à pandemia de Covid-19, já que a quarentena forçada reduziu os níveis de atividade física. O parlamentar se baseou em recente reportagem do Diário, que mostrou que a cada dez menores de 12 anos, três já sofrem com o problema – são 128.520 pessoas neste quadro. “Uma criança obesa tem altas probabilidades de se tornar um adulto com comorbidades. A obesidade é classificada como doença crônica e recorrente e, assim, necessita de tratamento prolongado.”

Representação

O vereador Sargento Simões (Podemos), de Mauá, protocolou ontem representações no Ministério Público contra a campanha de vacinação da cidade. A primeira é referente à distribuição das vacinas da Janssen, de dose única. A segunda recai na baixa posição da cidade no ranking estadual de imunização contra a Covid-19. Segundo Simões, o governo municipal evitou responder com clareza requerimentos de informação feitos por ele acerca de denúncias recebidas. Na semana passada, o parlamentar rasgou, na tribuna, a resposta enviada peço Paço ao seu gabinete.

Mais uma vez

O governador João Doria (PSDB) retorna ao Grande ABC, mais especificamente a São Bernardo, em agenda na parte da tarde. Ele vai inaugurar o novo centro de excelência esportiva da arena olímpica, autorizar envio de recursos para obras de infraestrutura urbana, dar aval à implantação da segunda unidade do restaurante Bom Prato na cidade e entregar vouchers do programa Vale-Gás.

Força política

Gerente de operações do Mauá Plaza, Cleber Broch (PDT) demonstrou força política neste fim de semana. Por meio do Instituto Penta, do qual é presidente, junto com protetoras independentes de pets na cidade, promoveu evento que registrou adoção de 18 animais. Mas o que chamou atenção foi a forte presença da classe política da região. Estiveram na ação os vereadores mauaenses Leonardo Alves (PSDB) e Eugênio Rufino (PSDB), além dos parlamentares de Ribeirão Pires Lau Almeida (PSDB) e Leandro Tetinha (PTB). Broch é pré-candidato a deputado estadual no ano que vem.

Homenagem

Dayane Rocha, jogadora da Seleção Brasileira de Handebol que disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, esteve na quinta-feira na sessão em Diadema. Dayane cresceu na cidade, no bairro Eldorado. Foi recepcionada e tietada por vereadores e funcionários. Dayane recebeu a medalha legislativa de mérito esportivo ou cultural para a atleta, proposta de autoria do vereador Orlando Vitoriano (PT).