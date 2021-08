Cassio Gabus Mendes elogia a esposa, Lídia Brondi: É uma companheira muito bacana

30/08/2021 | 15:11



O amor está no ar... Até no dia do aniversário! Cassio Gabus Mendes completou 60 anos de idade no último domingo, dia 29, e recebeu uma baita homenagem do programa É De Casa, da TV Globo. Após relembrar diversas novelas da emissora, o ator aproveitou para elogiar a esposa, Lídia Brondi, com quem contracenou em Vale Tudo, de 1988, e Meu Bem Meu Mal, de 1990. Hoje em dia, a atriz está fora das telinhas, mas o casal permanece firme e forte, já que os pombinhos são casados há 29 anos.

- Tem gente que tem certeza absoluta que a gente estava junto naquela época, mas passava longe. Era o prazer de trabalhar com ela, que é uma grande atriz. A gente se descobriu lá na frente, em 1992! [...] Estamos sobrevivendo muito bem, graças a Deus, é uma companheira muito bacana, disse Cassio.

Fofos, né?!