Jay-Z comemora reabertura de uma boate e Beyoncé simplesmente arrasa no look

30/08/2021 | 15:10



Jay-Z é o tipo de artista que pode contar muito com os seus outros amigos famosos e no último sábado, dia 28, o cantor foi acompanhado de vários rostos conhecidos para comemorar os 18 anos e a reabertura da 40/40 Club que nada mais é do que uma rede de bares e lounges esportivos.

A esposa do rapper, Beyoncé, obviamente marcou presença e apareceu nas redes sociais usando um vestidinho preto na altura das coxas, óculos de sol da mesma cor e uma bolsa rosa pink.

Lembrando que Jay-Z e a cantora ganharam diversas manchetes recentemente porque ficaram surpresos com a campanha de jóias About Love, de 2021 da Tiffany & Co., na qual, segundo a People Beyoncé modelou a Tiffany Yellow Diamond - o que a fez ser a primeira mulher negra a usar a peça de valor inestimável da história da moda.

Enquanto isso, o cantor usou o lendário Bird on a Rock, um broche de Jean Schlumberger que foi reconstruído com um par de abotoaduras únicas.