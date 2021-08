Paolla Oliveira é a campeã da Super Dança dos Famosos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/08/2021 | 19:42



Atualizada às 20h05

A atriz Paolla Oliveira foi a grande campeã da Super Dança dos Famosos que teve final neste domingo (29). Paolla, ao lado de seu professor Leandro Azevedo, disputou a vitória com o ator Rodrigo Simas e a profissional Nathália Ramos e a atriz Dandara Mariana e o professor Diego Maia, que se apresentaram nos ritmos da Valsa e do Samba. Os participantes foram avaliados por Ana Maria Braga, Rebeca Andrade e Alexandre Pires no júri artístico. Já no técnico as notas ficaram por conta de Carlinhos de Jesus e Claudia Motta.

Porém, a vitória não foi surpresa para os fãs. Isso porque, a decisão foi gravada na última sexta-feira (27) e alguns colunistas, como Léo Dias e Fábia Oliveira, já tinham adiantado o grande vencedor dessa competição. Paolla foi campeã em 2009 do reality e nessa edição desbancou Rodrigo Simas, que ficou na segunda colocação, e Dandara Mariana, que ficou em terceiro lugar.