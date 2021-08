Apesar dos boatos de reconciliação, Kim Kardashian não pretende cancelar seu divórcio com Kanye West

29/08/2021 | 13:11



Parece que os fãs que sonham com uma reconciliação entre Kim Kardashian e Kanye West podem perder as esperanças. Depois que o TMZ afirmou que havia uma chance de o famoso casal desistir da separação, fontes disseram à revista People que nenhum dos dois deve voltar atrás no processo do divórcio.

Os boatos de que o par estariam tentando reacender o romance começaram a surgir depois de uma série de acontecimentos, como o fato de Kanye ter se separado de Irina Shaik, com quem vivia um affair, e ter sido flagrado usando o que parecia ser uma aliança de casamento. Não podemos esquecer, é claro, da participação de Kim na última audição do novo álbum do rapper, Donda, usando um vestido de noiva.

De acordo com a revista, no entanto, essa aparente renovação de votos não passou de um ato simbólico para mostrar que o ex-casal ainda nutre amor um pelo outro - mas apenas como pais de North, Saint, Chicago e Psalm:

As crianças sempre serão sua prioridade número um. Ela quer ter um relacionamento amigável com Kanye, porque isso beneficia as crianças. Elas ficam emocionadas quando veem Kanye. Kim quer que os filhos tenham um relacionamento incrível com o pai, assim como ela teve com o seu.

As fontes ainda garantem que uma reaproximação não está acontecendo, já que Kim demorou para tomar a decisão de se separar do pai de seus filhos e não pretende voltar atrás, justamente porque acredita que os dois têm problemas que não conseguem resolver. Apesar disso, a socialite ainda nutre carinho e preocupação pelo ex:

Pedir o divórcio sempre foi a decisão mais difícil para Kim. Ela só entrou com o pedido porque tinham problemas que não podiam resolver. Eles percorreram um longo caminho desde então. Eles levaram meses para chegar a este ponto. O que é importante não é que eles voltem a ficar juntos ou algo assim. Kim está feliz que eles se dêem bem e que as coisas sejam amigáveis. No momento, ela não está cancelando o divórcio. Mas ela sempre amará Kanye.

Lançamento de Donda

Em meio aos boatos relacionados a sua vida pessoal, Kanye West lançou neste domingo, dia 29, seu décimo álbum de estúdio, Donda. A obra conta com 27 faixas, divididas entre obras solo e parcerias com The Weeknd, Jay Electronica, the Lox, Young Thug, the late Pop Smoke, Pusha T, Lil Baby, Kid Cudi, e Travis Scott - pai da filha de Kylie Jenner, Stormi.

A obra, inclusive, seria uma homenagem à mãe do cantor, Donda West, que morreu em novembro de 2007.