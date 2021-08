Pocah revela ter narcolepsia, um distúrbio do sono

29/08/2021 | 13:10



A cantora Pocah utilizou o seu perfil no Twitter, na última sexta-feira, dia 27, para contar aos fãs que descobriu ter uma doença neurológica, chamada narcolepsia, que causa alternações no sono.

Vocês já ouviram falar em narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho. Estou tratando isso e algumas outras coisas como TDAH [Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade] e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequência nas redes, escreveu a funkeira.

Minha prioridade agora está sendo cuidar de mim. Para que quanto antes eu possa retomar a minha vida normal. Achei importante compartilhar isso com vocês, desabafou em outro tweet.

Lembrando que, durante a sua participação no Big Brother Brasil 21, Pocah foi alvo de memes e piadas por dormir demais durante a sua permanência na casa. Nós desejamos que ela se recupere e fique bem, não é mesmo?